SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Melhor ginasta do mundo na atualidade, a brasileira Rebeca Andrade surgiu com um visual novo. Rebeca apareceu com cabelo mais escuro e alongado. A novidade foi compartilhada pela atleta em suas redes sociais neste domingo (27).

No início de novembro, a brasileira foi protagonista do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de Liverpool (Inglaterra), e conquistou nesta quinta-feira (3) a medalha de ouro do individual geral. Além disso, conquistou a medalha de bronze no solo na mesma competição.

No ano passado, ela já havia brilhado na Olimpíada de Tóquio, quando ganhou uma de ouro no salto e uma de prata no individual geral.

Depois de sofrer com algumas lesões, Rebeca, 23, vive a melhor fase da carreira e desponta como um dos grandes nomes do esporte brasileiro da atualidade.