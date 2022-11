SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira Copa sem Maradona tem Maradona, virtualmente. O eterno ídolo argentino aparece no Qatar dentro de um avião-exposição, o Tango D10S.

Recriado por meio de inteligência artificial, o camisa 10 campeão do mundo em 1986 aparece uniformizado em um painel, dentro de um Bombardier CL-600-2B-16 Challenger 601, um jato executivo todo estampado em sua homenagem.

A aeronave se tornou um museu dedicado ao ex-jogador, que morreu aos 60 anos, em novembro de 2020.

A apresentação não chega a ser uma novidade. Foi exibida pela primeira vez em maio deste ano, na Argentina, e levada ao Qatar para a Maradona Fan Fest, evento recheado com outras referências ao astro.

No avião, é possível interagir com um Diego virtual, concebido com filmagens em 3D e análise de uma coleção de oito horas de imagens do ídolo. Sua voz também foi recriada.

Questionado sobre o que esperar da seleção argentina na Copa de 2022, ele responde. "Essa é boa. Sobre o Mundial do Qatar... O que posso te dizer? Veja, quando fomos campeões [em 1986], na foto, deixei uma mensagem. Não a viram? Procurem ela, no seu tempo."

A imagem em questão é de um Maradona sorridente no estádio mexicano que foi palco da conquista, com a taça na mão direita e a mão esquerda erguida, curiosamente em direção à bandeira do Qatar, pendurada no alto da arena.

O projeto é uma iniciativa do grupo empresarial Give&Get e de seu diretor executivo, Gastón Kolker, com intervenção do artista plástico Maximiliano Bagnasco.

A aeronave foi pintada à mão e recebeu em sua fuselagem a imagem de Maradona beijando a taça, outra imagem icônica da conquista há 36 anos.

Além das cores branca e azul predominantes na fuselagem, a cauda do "Tango D10S" recebeu, de um lado, a imagem do rosto do Maradona cantando o hino nacional argentino; do outro, uma reprodução ao famoso gol da "mão de Deus", o segundo na vitória contra a Inglaterra por 2 a 1 naquele Mundial.

Na mensagem de despedida do simulador, Maradona pede aos fãs que não o esqueçam, e diz que a Argentina merece vencer esta Copa.

"Antes de me despedir, gostaria de dizer que o futebol ainda é o esporte mais bonito e saudável do mundo. E sim, não vou mentir para vocês, estou empolgado com a próxima Copa do Mundo como todos vocês. Espero que o futebol volte a dar alegria aos argentinos. Tomara que possamos voltar a festejar como em 1986, nós merecemos. E peço a vocês um favor: não me esqueçam, porque carrego vocês em meu coração."

Certamente o simulador não teria uma reação muito animada de Maradona se pedisse um comentário para a estreia da seleção, quando perdeu para a Arábia Saudita de virada. Para sorte dos argentinos, outro canhoto baixinho camisa 10 resolveu o segundo jogo (vitória contra o México por 2 a 0, com gol e assistência de Messi), que manteve a equipe viva na Copa.

Maradona também foi homenageado no Qatar na sexta (25), data que completou dois anos de sua morte. Na ocasião, foram reunidos jogadores de diferentes épocas, incluindo vários companheiros do título de 1986.