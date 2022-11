SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Yasser Al-Sharani, da seleção da Arábia Saudita, foi submetido a uma nova cirurgia no rosto neste domingo (27). Ele sofreu fraturas após um choque com o goleiro Al-Owais, na vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, na estreia da seleção saudita na Copa do Mundo do Qatar, na terça-feira (22).

A informação foi divulgada pela seleção da Arábia Saudita, em comunicado nas redes sociais.

"O jogador passou pelo segundo estágio de intervenção cirúrgica nesta tarde e passou por cirurgia ortopédica bucomaxilofacial, realizada pela competente equipe médica do hospital King Abdulaziz Medical City, da Guarda Nacional de Riad. Também passou por avaliação com a equipe médica da seleção", diz o comunicado.

Al-Sharani já havia sido operado na quarta-feira (23), em uma intervenção no pâncreas.

O jogador se contundiu nos acréscimos do segundo tempo. Na disputa de bola, acabou levando uma joelhada do goleiro Al-Owais, caiu desacordado e precisou deixar o campo de maca.