SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O cantor norte-americano Snoop Dogg pode não estar no Qatar acompanhando a Copa do Mundo, mas os torcedores não se esqueceram dele. Durante as partidas de Senegal e Camarões, o produtor musical tem virado assunto recorrente nas redes sociais.

O motivo? De acordo com vários torcedores, tanto Aliou Cissé, treinador de Senegal, quanto Rigobert Song, treinador da seleção camaronesa, são muito semelhantes fisicamente a Snoop Dogg.

O próprio cantor brincou com a situação. Em sua conta pessoal no Twitter, Snoop Dogg publicou uma foto de Aliou Cissé durante uma partida da seleção senegalesa. Na legenda, o norte-americano colocou uma bola de futebol.

Senegal está no Grupo A da Copa do Mundo e soma três pontos na competição. Na última rodada, os comandados de Aliou Cissé só dependem de si para avançar às oitavas de final. A seleção senegalesa entra em campo nesta terça-feira (29), às 12h (de Brasília), contra o Equador. Uma vitória classifica os africanos.

A situação de Camarões não é tão boa. No Grupo G, o mesmo do Brasil, a seleção camaronesa é a terceira colocada, com apenas um ponto. Na última rodada, os comandados de Rigobert Song enfrentam a seleção brasileira. A partida é na próxima sexta-feira (2), às 16h (de Brasília).