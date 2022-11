SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Torcedores da seleção brasileira discutiram antes do jogo contra a Suíça, nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2022.

Ao que tudo indica, a confusão aconteceu por causa da colocação de faixas no Estádio 974, em Doha, no Qatar.

Em jogos do Brasil, é comum os torcedores exibirem nas arquibancadas faixas apoiando o time e citando os clubes brasileiros, principalmente em Copas.

Na transmissão de Brasil x Suíça, por exemplo, foi possível ver uma faixa da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, e outra da Ponte Preta.