SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A França sofreu com o alto número de desfalques de última hora nesta Copa do Mundo. Um dos jogadores ausentes, Christopher Nkunku está próximo de mudar de time. A próxima casa do meia-atacante deve ser o Chelsea.

De acordo com Fabrizio Romano, repórter especializado no mercado de transferências, o negócio já está fechado entre o clube inglês e o RB Leipzig, atual time de Nkunku. O Chelsea vai desembolsar mais de 60 milhões de euros (R$ 337 milhões na cotação atual).

Romano informa que o francês já realizou exames médicos no Chelsea e só falta a assinatura para o acordo ser oficializado. Nkunku iria para a Premier League no segundo semestre de 2023, antes do início da temporada 2023/24.

Nkunku disputaria sua primeira Copa do Mundo com a seleção francesa no Qatar. Antes de a delegação embarcar para o país árabe, o meia-atacante se lesionou em treino, após dividida com Camavinga. O jogador do RB Leipzig foi diagnosticado com ruptura no ligamento do joelho esquerdo e foi substituído por Randal Kolo Muani na convocação.

O francês é o principal destaque do RB Leipzig na atual temporada. Ele tem 17 gols em todas as competições, 8 a mais que o vice-artilheiro do time, Timo Werner. Em 2021/22, Nkunku marcou 35 vezes e distribuiu 16 assistências em 52 jogos, média de participação de 0,98 gol por jogo.