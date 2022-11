SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Karoline Lima, ex-namorada de Éder Militão -titular nesta segunda-feira (28)-, postou uma foto trajada em verde e amarelo para acompanhar o jogo entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo.

No vídeo publicado em seu Instagram, Karoline registra a sua filha, Cecília, nascida há quatro meses, fruto do antigo relacionamento com o defensor, coberta com uma camisa da seleção brasileira de número 14. Pelo tamanho e pela numeração, internautas alegam que a camisa é de Militão.

Karoline, por sua vez, aparece vestida com a camisa amarela da seleção e uma calça preta de cintura baixa, com calcinha (da cor verde) à mostra.

"Gostou, Cecília, do meu lookinho, uma coisa mais ousada?", brincou a influenciadora, se referindo à roupa em questão.

O fim do relacionamento de Karoline e Militão foi bastante conturbado, e rendeu até processo na Justiça. No começo de julho, apenas quatro dias antes do nascimento da filha, os dois anunciaram o término.