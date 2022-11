SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A transmissão da vitória de Gana por 3 a 2 sobre a Coreia do Sul na TV Globo, nesta segunda-feira (28), sob o comando de Gustavo Villani, teve alguns momentos memoráveis. Além de se complicar com o nome de um jogador ganês, o narrador também se arriscou como cantor.

Em um momento de rara tranquilidade da partida, Villani decidiu conversar com Paulo Nunes sobre música. O papo começou com recordações de comemorações dançantes do ex-atacante - quando atuava no Palmeiras, o hoje comentarista celebrava alguns gols com as máscaras de "Feiticeira" e "Tiazinha", dançarinas famosas na TV na época.

"A idade já não permite que eu faça essas coisas", brincou Paulo Nunes.

Na sequência, Gustavo Villani começou a falar sobre o K-Pop, gênero musical sul-coreano muito popular no Brasil. Após dar alguns dados, o narrador cantou o verso de uma canção do grupo Blackpink.

"O Brasil é o quinto maior consumidor do mundo de K-Pop. 'Hit you with that ddu-du ddu-du'. Depois eu te ensino", disse o narrador.

Não é a primeira vez que Villani se arrisca como cantor na Copa do Mundo do Qatar. Durante a transmissão de México x Polônia, ele cantou um funk e levou os telespectadores à loucura.