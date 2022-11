SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro (PL), é um dos torcedores presentes no estádio 974 para o jogo entre Brasil x Suíça, nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo do Qatar.

O deputado federal foi flagrado na transmissão da Fifa posando para algumas fotos durante o intervalo da partida contra os suíços, acompanhado, entre outras pessoas, de sua mulher, Heloísa Bolsonaro.

Outra personalidade que acompanha o jogo no estádio 974 é Gilberto Gil. O cantor já havia comparecido ao duelo de estreia, contra a Sérvia, em que foi hostilizado por um grupo de bolsonaristas nos corredores do estádio Lusail Iconic.

O Brasil encara a Suíça em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para garantir vaga antecipada, precisa vencer a partida.