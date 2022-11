SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A influenciadora e atriz Maisa Silva se frustrou com o gol anulado da seleção brasileira contra a Suíça na Copa do Mundo. Ela presenciou em pleno Estádio 947, no Qatar, o gol não validado feito por Vinícius Júnior. Após comemorar em vão com seu empresário, Guilherme Oliveira, ela publicou uma montagem com uma pintura de palhaço em seu rosto.

"A gente comemorou tanto...", escreveu em seus stories.

O Brasil até balançou as redes com Vini Jr, mas o árbitro alegou impedimento no lance. No caso, quem estava em posição irregular era o atacante Richarlison, que participou da jogada, antes do lançamento para o ponta-esquerda do Real Madrid.

Ainda no início do jogo, Maisa, corintiana declarada, postou um "Vai, Corinthians" e um "Vai, Brasil".