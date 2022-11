SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Uma prévia para a decisão de quarta-feira contra a Polônia. Foi desta maneira que a Argentina viveu o Brasil x Suíça desta segunda-feira (28).

Na rádio, o jogo foi transmitido pela La Red, a mais ouvida do esporte em Buenos Aires, capital onde o veículo segue popular como nunca. Na televisão, a TV Pública e a DirecTV mostraram a partida ao vivo levando ao ar os principais comentaristas do país.

No começo do jogo, o locutor Leonardo Gentili, da La Red, questionava a escolha de Tite pelos laterais: "Rasga a história escrita por Cafu, Roberto Carlos e Marcelo", comentou. O comentarista Hugo Balassone elogiou uma imagem no telão dos históricos laterais com o ex-atacante Ronaldo: "É a Família Sagrada do futebol".

Antes do gol de Casemiro, a resistência da Suíça fazia a dupla dizer que "esta poderia ser a Copa das surpresas, quem brilhava na primeira rodada, encolhia na segunda".

O gol anulado pelo VAR gerou uma reclamação genuinamente argentina: "Larguem disso, velho, vim aqui para ver futebol, não esse desenho animado do impedimento".

O gol foi narrado com um fervor dignamente brasileiro: "É um golaço. Um tapa no futebol mal jogado por quem sabe jogar melhor nesta Copa. É a melhor seleção da Copa. É a junção do Real Madrid com a Amarelinha", disse o locutor Leonardo Gentili.

Hugo Balassone completou: "Que tapa. É um tapa no futebol mal jogado", elogiou.

Enrique Macaya Márquez, cobrindo seu 17º Mundial, também fez muitos elogios ao Brasil: "É bem provável que Rodrygo seja o titular já a partir do próximo jogo. Grande jogo de um time que não sentiu a falta de Neymar. Curioso. Este Brasil te dá a sensação de que os reservas são melhores que os titulares. É mesmo um timaço. É o Brasil candidato de sempre".

Antes, ele elogiou muito o goleiro da Suíça: "Se ele for escolhido como o melhor goleiro da Copa do Mundo, terá seus motivos. Seguro, maduro, ótimos reflexos. Nos passa a sensação de ser um digno representante dos melhores tempos da escola europeia".