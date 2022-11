SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Bastou o árbitro encerrar o jogo para a festa brasileira tomar conta do estádio 974, no Qatar. Com a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, nesta quinta-feira (28), a seleção brasileira confirmou a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência.

Após o apito final, os jogadores do Brasil festejaram ao lado da torcida, ainda no gramado, o primeiro objetivo na busca pelo hexa concluído.

Todos os atletas da seleção se reuniram à beira do gramado, perto de onde a torcida mais vibrante estava, e cantaram a tradicional música que lembra os cinco títulos de Copa conquistados pela seleção (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

Mesmo já classificado, o Brasil ainda entra em campo pela fase de grupos na sexta (2), às 16h (de Brasília), quando enfrenta Camarões na última partida antes do mata-mata.