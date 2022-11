SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até esta segunda-feira (28), o Brasil só não tinha ganhado em Copas do Mundo de quatro seleções, e a Suíça era uma delas.

Nos encontros anteriores em Mundiais, tinham sido dois empates: 2 a 2 em São Paulo, na primeira Copa no Brasil, em 1950, e 1 a 1 em Rostov, na Copa da Rússia, em 2018.

No Qatar, com o 1 a 0, gol de Casemiro, os suíços saem da lista dos que jamais perderam do Brasil. Restam apenas três seleções: Portugal, Hungria e Noruega.

Contra os portugueses, em dois duelos, uma derrota (3 a 1, na Inglaterra-1966) e um empate (0 a 0, na África do Sul-2010).

Diante dos húngaros, duas derrotas, na Suíça-1954 (4 a 2) e na Inglaterra-1966 (3 a 1).

Houve um único encontro com a Noruega, e o Brasil perdeu por 2 a 1, na França-1998.

Os países mais vezes derrotados pela seleção brasileira em Copas são a Suécia, cinco vezes (em sete jogos) e o México, quatro vezes (em cinco partidas).