SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Já é tradição, se tem jogo do Brasil com Galvão Bueno, tem Olodum, e na vitória por 1 a 0 contra a Suíça, nesta segunda-feira (28), pela Copa do Mundo do Qatar, não foi diferente. Após o jogo, o narrador fez "um giro" pelas capitais brasileira e, ao ver o grupo baiano, admitiu que sentirá saudades.

Galvão vive um clima de despedida no Mundial do Qatar, pois é seu último evento como narrador da Globo antes da aposentadoria. E hoje afirmou que "sonhará" com o Olodum ao assistir, de longe, aos jogos do Brasil.

"Depois dessa Copa, quando eu parar, a cada jogo do Brasil eu vou sonhar com o Olodum", falou Galvão durante a transmissão do segundo jogo da seleção brasileira.

E a partida desta tarde foi especial para Galvão. Este foi o 50º jogo da seleção brasileira em Copas transmitido pelo narrador, que se emocionou com homenagem pouco antes da bola rolar pela segunda rodada do Grupo G.

O Brasil chegou a seis pontos e garantiu, de forma antecipada, a classificação para as oitavas de final do Mundial. Mesmo assim, a seleção cumpre tabela nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), contra Camarões.