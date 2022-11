SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O capitão Thiago Silva valorizou o sistema defensivo do Brasil após a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça nesta segunda-feira (28), no Estádio 974. A seleção canarinho se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo Qatar 2022 com uma rodada de antecedência.

Em partida difícil, o Brasil garantiu os três pontos aos 37 minutos do segundo tempo, com um golaço de Casemiro. O time de Tite não sofreu gols diante de Suíça e Sérvia.

"De grande importância, né? Não foi jogo de todo fácil, mais calor que o primeiro jogo, tiveram recuperação. Nós perdemos uma noite de sono e isso influencia, eles jogaram à tarde. Jogo ficou amarrado, eles pelo empate, jogariam por outro empate no próximo jogo. Nós queríamos a vitória e controlávamos com receio de errar o passe e tomar contra-ataque. Jogo ficou truncado e mudou quando fizemos o gol, assim como na partida passada. Isso é Copa do Mundo, temos visto os resultados que estão acontecendo. Bom é que temos a mesma performance defensiva, bom dar segurança para os atacantes e até para o Casão [Casemiro], que tem mais liberdade e botou a bola no forquilha do gol", disse Thiago Silva, à TV Globo.

O zagueiro também falou sobre a possibilidade de jogadores poupados contra Camarões na sexta-feira (2), no Lusail, às 16h. O Brasil precisa de um empate para ficar com o primeiro lugar do Grupo G.

"Isso é da comissão técnica, ela é muito capacitada e muita coisa influencia. Se jogarmos a próxima, tempo de recuperação é menor para a próxima partida. A comissão saberá o que fazer para chegarmos bem", afirmou Thiago.

O adversário nas oitavas de final da Copa sairá do Grupo H, composto por Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.