SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Uruguai teve início ruim na Copa do Mundo do Qatar. Com empate sem gols diante da Coreia do Sul na estreia e derrota por 1 a 0 para Portugal, na segunda-feira (28), a Celeste chega à última rodada precisando de uma vitória contra Gana para avançar às oitavas de final.

O Uruguai é uma das três seleções que ainda não marcou gol nessa Copa do Mundo, junto com México e Tunísia. O sistema ofensivo sofreu alterações durante o torneio. Diego Alonso escalou Luís Suárez na estreia, e colocou Edinson Cavani em seu lugar contra Portugal.

Apesar de ter recebido uma oportunidade na escalação inicial, Cavani não poupou críticas à postura defensiva do Uruguai.

"O que está dando errado? Tem que perguntar isso para (Diego) Alonso. Pergunte a ele, ele pode falar mais sobre o lado tático", afirmou o centroavante do Valencia.

O zagueiro José María Giménez foi outro a criticar a postura uruguaia. "Não saímos na frente, assim como aconteceu na primeira partida. Entramos com dúvidas sobre o nosso futebol, e não entendemos as nuances dessa partida. Então fica uma sensação de muita amargura, porque temos uma grande equipe e não estamos deixando isso em campo, não estamos demonstrando o futebol que temos", destacou.

Apesar das "dúvidas" com o próprio futebol e das dificuldades ofensivas, Giménez não atribui a responsabilidade dos resultados negativos ao treinador. Para ele, todos podem fazer mais.

"Precisamos acreditar em nós mesmos, não basta vestir a camisa da seleção, precisamos ser autocríticos, reconhecer erros, e ainda teremos uma chance".

O Uruguai enfrenta Gana na próxima sexta-feira (02), às 12h (de Brasília), no Estádio Al Janoub. A Celeste é lanterna do Grupo H, com 1 ponto. A equipe de Diego Alonso precisa vencer os africanos e torcer para a Coreia do Sul não ter resultado igual contra Portugal.