SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Holanda e Senegal foram as duas seleções que garantiram, nesta terça-feira (29) vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022 no Grupo A. Os holandeses venceram o Qatar por 2 a 0 no início desta tarde e asseguraram a primeira posição, já a seleção africana superou Equador por 2 a 1 e ficou com a segunda vaga na próxima fase.

Nas oitavas, as seleções que avançaram enfrentarão uma das equipes que estão no Grupo B, formado por Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales. Como a Holanda passou em primeiro pegará a segunda colocada -neste momento é o Irã, mas a definição só acontecerá nos jogos desta terça do grupo, que tem início às 16h. Senegal, por sua vez, duelaria contra a Inglaterra neste momento.

Irã joga contra os EUA nesta terça, às 16h (de Brasília), no estádio Al Thumama. No mesmo horário, País de Gales encara a Inglaterra, no estádio Ahmed bin Ali.

De acordo com o regulamento da Copa do Mundo 2022, as duas melhores equipes de cada um dos oito grupos da primeira fase da competição avançam para as oitavas de final.

Os chaveamentos são pré-determinados e os primeiros colocados de um grupo jogam contra os segundos colocados do grupo seguinte.

Quando jogam Holanda e Senegal?

O jogo entre primeira colocada do Grupo A e a segunda do Grupo B está marcado para o dia 3 de dezembro (sábado), às 12h (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa.

Já o segundo colocado do Grupo A joga contra o primeiro do Grupo B no dia 4 (domingo), às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt.

Como terminou o Grupo A?

Favorita antes do início do Mundial, a Holanda cumpriu seu papel e liderou o grupo -apesar do empate contra o Equador- somando 7 pontos. Senegal passou com seis pontos, venceu Equador e Qatar e perdeu na estreia para os holandeses por 2 a 0, apesar de ter feito uma boa partida.

O Equador também fez boa estreia, venceu o Qatar por 2 a 0, e segurou um empate contra a Holanda em 1 a 1 na segunda rodada. No entanto, não conseguiu empatar com Senegal na última rodada e deus adeus à competição.

Os donos da casa, por sua vez, foram o saco de pancada do grupo com nenhum ponto somado. Derrota por 2 a 0 para o Equador, por 3 a 1 contra Senegal e 2 a 0 contra a Holanda.