SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Robert Arboleda conseguiu se recuperar a tempo para disputar a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, mas acabou se despedindo do torneio sem entrar em campo. A derrota do Equador por 2 a 1 para o Senegal, na terceira e última rodada do Grupo A, resultou na eliminação da seleção sul-americana do Mundial. O zagueiro do São Paulo esteve à disposição do técnico Gustavo Alfaro nas três partidas da fase de grupos, mas não chegou a sair do banco de reservas.

Embora não tenha atuado, a presença de Arboleda na Copa do Qatar já foi uma vitória pessoal para o jogador. O equatoriano sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo em junho, durante o confronto entre São Paulo e Palmeiras, pela Copa do Brasil, o que colocou a sua participação no torneio em xeque. No entanto, o defensor de 31 anos conseguiu se recuperar da grave lesão em menos de cinco meses e pôde ser convocado.

O zagueiro atuou no último amistoso da seleção equatoriana antes do Mundial, no empate sem gols contra o Iraque, e chegou com expectativa para o torneio no país do Oriente Médio. Se entrasse em campo no Qatar, ele faria a sua estreia em Copas do Mundo -já que o Equador não se classificou para a edição de 2018, na Rússia.

Entretanto, o técnico optou por não começar com Arboleda no onze inicial da estreia, na partida de abertura diante do Qatar. Pierro Hincapie e Félix Torres foram os titulares. No duelo seguinte, no empate com a Holanda, o Equador entrou com três zagueiros, mas Jackson Porozo ficou com a outra vaga. No jogo final da fase de grupos, a dupla titular retornou. O zagueiro do São Paulo não foi acionado em nenhum momento dos três confrontos.

A participação de Arboleda na Copa do Mundo vai render cerca de R$ 1,2 milhão aos cofres do São Paulo pelo período de treinos e de disputa. Se o Equador conseguisse chegar até a final, a quantia seria de R$ 1,9 milhão.