SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Os torcedores de Senegal entraram no clima sul-americano antes da partida decisiva contra o Equador, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo, ao serem entrevistados ao vivo pelo Sportv nos arredores do Estádio Internacional Khalifa.

Demonstrando bastante empolgação com a seleção brasileira, um dos senegaleses apenas falou repetidamente o nome de Richarlison, e, em seguida, homenageou o atacante brasileiro, imitando a comemoração da "Dança do Pombo".

Após a cena, outro fã apareceu na entrevista, e esbanjou seu talento no português.

"Viva, Brasil! Viva, Senegal!", disse o torcedor, vestido com a camisa da seleção africana.

Ainda no vídeo, aparece um torcedor equatoriano, enrolado com a bandeira do país, próximo dos senegaleses. No fim, quem levou a melhor na partida foi Senegal, que venceu por 2 a 1, e se classificou para a próxima fase do Mundial.