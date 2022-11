SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante Kylian Mbappé participou do treino da seleção francesa com o tornozelo esquerdo enfaixado nesta terça-feira (29). Artilheiro da Copa com três gols, o jogador do PSG sofre com dores no local desde antes do início do Mundial.

Após a vitória por 2 a 1 sobre a Dinamarca, no último sábado (19), Mbappé teria voltado a sofrer com o problema, que costuma variar na intensidade. Ainda assim, o atleta está confirmado para o próximo desafio da França, contra a Tunísia, em último jogo pela fase de grupos, nesta quarta-feira (30).

Por já estar com a equipe classificada nas oitavas de final, o técnico Didier Deschamps pretende escalar uma equipe mista para o duelo. É provável que o atacante seja um dos titulares a estarem em campo. A partida acontece às 16h (de Brasília).