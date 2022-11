SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O meia-atacante Paulinho, de 22 anos, poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. E é com o Atlético-MG que o jogador revelado pelo Vasco vai acertar um novo vínculo. Tudo já está acertado verbalmente entre as partes, que esperam apenas a virada do ano que o acordo seja colocado no papel, como apurou o UOL Esporte.

Como o vínculo de Paulinho com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, vai até o fim de junho, o meia-atacante só estaria à disposição do técnico Eduardo Coudet a partir de julho, mesmo assinando o contrato no começo de janeiro. No entanto, a diretoria do Atlético já abriu negociação com o Bayer Leverkussen para que o jogador seja liberado nas próximas semanas e se torne reforço do Galo no início da temporada 2023.

A confirmação na conversa entre os clubes foi confirmada por Simon Rolfes, que foi jogador do Bayer Leverkusen e atualmente é dirigente da equipe alemã. "Estamos em negociação", disse à revista Kicker, da Alemanha.

Como investiu cerca de 20 milhões de euros (R$ 85 milhões) na compra de Paulinho, em 2018, para o Bayer Leverkusen é interessante antecipar a saída do jogador e manter parte dos direitos, pensando numa futura venda do atleta. Outra possibilidade é ceder o brasileiro por empréstimo, e assim economizar o valor que seria gasto em salários nos últimos seis meses de contrato de um jogador que pouco tem atuado.

Na temporada 2022/2023, Paulinho jogou somente sete vezes, somando 176 minutos em campo, com apenas um gol marcado. O brasileiro perdeu espaço no clube alemã desde que recusou ser vendido, em agosto, deixando claro que sua preferência era esperar pelo fim do contrato e retornar ao Brasil.