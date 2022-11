SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A seleção brasileira vai jogar com os reservas contra Camarões na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo na próxima sexta-feira (2). A comissão técnica fechou o treino para a presença de imprensa, mas divulgou o time que treina como titular, com três dúvidas.

A escalação divulgada foi a seguinte: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred (Bruno Guimarães) e Rodrygo (Everton Ribeiro); Antony, Martinelli e Gabriel Jesus (Pedro).

Com Thiago Silva no banco de reservas, Daniel Alves vai ser o capitão e se transformar no jogador mais velho a defender o Brasil em uma Copa do Mundo. Neymar, Danilo e Alex Sandro, lesionados, estão fora.

Fred já tem um cartão amarelo e, caso seja escalado, entra pendurado, já que a Copa do Mundo suspende os jogadores com dois cartões. Ele já recebeu uma advertência contra a Suíça.

Nas dúvidas da frente, Rodrygo já foi treinado durante a semana como o camisa 10 para o lugar de Neymar. Seu concorrente é Everton Ribeiro, que também foi trabalhado pela comissão como uma opção para a última partida.

Por fim, Gabriel Jesus é, em tese, o reserva imediato de Richarlison e sai à frente na disputa, mas Tite pode optar por aproveitar o time já classificado para dar chance ao atacante flamenguista.