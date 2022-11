SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Pedro Scooby, de 34 anos, repudiou os ataques a Neymar na Copa do Mundo no Qatar. O surfista lamentou a torcida contra o jogador de futebol e até as comemorações após a lesão no tornozelo direito, sofrida pelo craque da seleção durante o jogo de estreia contra a Sérvia na competição mundial. O marido de Cintia Dicker também comentou sobre a amizade com o atleta e contou que já chegou a dormir na cama do camisa 10.

Nos stories do Instagram, Scooby fez o desabafo e saiu em defesa do jogador de futebol.

"Muito louco a galera julgando o Neymar ou ficando feliz pelo moleque ter se machucado... Zombando disso, ou falando que a seleção está jogando melhor sem ele. Inacreditável. Tudo que ele conquistou é um mérito dele. O moleque veio de baixo, sem grana, sem nada, correu atrás dos sonhos deles, realizou...", começou ele.

Na sequência, o surfista destacou que a torcida contra o craque da seleção brasileira se deu em razão do embate político, provocado pelo posicionamento do amigo.

"Agora galera torcendo contra, torcendo para ele se machucar... Por uma guerra de política, já acabou, já teve um campeão, um eleito e está tudo certo. Agora é Copa do Mundo. A galera torcendo contra, feliz pelo moleque ter se machucado, querendo menosprezar", lamentou.

Para Scooby, não há o que argumentar quando se fala da carreira profissional de Neymar, já que, segundo o surfista, o amigo é ídolo no esporte e joga muito.

"Não tem discussão, o moleque é um ídolo f*da dentro de campo, joga para c*ralho, e poderia ajudar muito o Brasil se estivesse jogando...", afirmou.

No desabafo, Scooby aproveitou para falar sobre a amizade entre os dois. O surfista disse que conhece o jogador há 10 anos e relembrou da história quando dormiu na cama de Neymar.

"Hoje em dia nos falamos pouco, mas tenho um carinho gigante por ele e ele por mim. Lembro que quando nos conhecemos, trocamos telefone e logo depois fui para São Paulo. Mandei mensagem para ele e fui assistir ao jogo dele. Depois acabamos indo para Santos, ele me chamou para dormir na casa dele... Vivemos uma noite irada, curtimos e na hora de dormir ele falou: 'Dorme aqui na minha cama'", disse o surfista.

O surfista acabou dormindo na cama do jogador de futebol, mas, ao acordar, ele contou que se deparou com o amigo deitado no sofá. "Ele disse que iria dormir no outro quarto e tal, mas eu sabia que a casa estava cheia...Dormi na cama dele e, quando eu acordei, o moleque tinha dormido no sofá. Moleque me deixou dormir na cama porque era visita e tudo mais.. Tenho milhões de histórias para contar dele, exemplo de humildade", contou.

Nos stories, Scooby também falou de Gabriel Medina, amigo do mesmo esporte, e afirmou que o jogador de futebol sempre valorizou o surfista antes dele se tornar campeão mundial.

"Antes Neymar já dava moral para ele. Moleque sempre elevou ele. Quantas pessoas não ficaram famosas porque ele não dançou uma música? Quantas pessoas não ficaram famosas porque ele falou da pessoa? Um cara que já ajudou muita gente, sem falar o instituto dele. Inacreditável", finalizou.