SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O futebol da Arábia Saudita não vai medir esforços para juntar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi a partir de 2023. As movimentações nos bastidores foram iniciadas ainda antes de a bola rolar na Copa do Mundo de 2022, sendo todas articuladas e intermediadas pelo Príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.

Turki Al-Faisal, que também cumpre a função de Ministro dos Esportes, já desenhou as propostas milionárias para a dupla e, segundo o site UOL Esporte, as discutiu na semana passada de "forma informal" com os representantes dos craques. A princípio, não houve qualquer resposta concreta por parte dos jogadores. Estão mesmo focados no Mundial no Qatar.

Mais do que valorizar a Liga Saudita, a ideia principal é usar as imagens de Ronaldo e Messi para avançar oficialmente com a candidatura para sediar a Copa de 2030. Seriam embaixadores da competição e também do turismo do país, que, nesta altura, tem especialmente a concorrência do quarteto Argentina-Uruguai-Paraguai-Chile e do trio Portugal-Espanha-Ucrânia.

Mexer exatamente agora nas duas contratações bombásticas é uma forma que o Governo da Arábia Saudita também encontrou para provocar o Qatar. Uma demonstração de força. Os países têm uma rivalidade histórica do ponto de vista político, econômico, social e geográfico. Vai muito além do futebol, segundo algumas pessoas envolvidas nas conversas.

O Príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, por exemplo, tem muito boa relação com o empresário Jorge Mendes, responsável pela gestão de carreira de CR7. O contato ficou ainda mais forte em julho passado, depois da chegada ao Al-Ittihad Jeddah do treinador português Nuno Espírito Santo, ex-Wolverhampton e Tottenham, que também é representado pelo famoso dono da Gestifute.

Apesar do ousado sonho da Arábia Saudita, sobretudo da dupla Al Hilal e Al Nassr, Cristiano Ronaldo trabalha com a prioridade de seguir na Europa, preferencialmente para disputar a Liga dos Campeões. Neste momento, está livre no mercado da bola, depois de ter rescindido por mútuo acordo com o Manchester United.

Lionel Messi, por sua vez, tem vínculo com o PSG apenas até junho de 2023. Pode, então, assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro de 2023. Na Argentina, parte da imprensa acredita que a preferência do jogador é voltar a jogar pelo Barcelona, onde é ídolo.