SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Neymar e Alex Sandro já apresentam evolução no tratamento de suas lesões. Nesta quarta-feira (30), os dois fizeram fisioterapia na piscina com movimentos mais avançados e com carga do próprio corpo na piscina do hotel, onde o impacto ainda é menor. Eles não foram ao Centro de Treinamento da seleção.

O camisa 10 mostrou um tornozelo direito bem mais desinchado em relação às últimas vezes onde postou fotos e aparece em vídeo divulgado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) com aparência animada.

A expectativa é que ele possa ir para o sacrifício no mata-mata, dependendo da evolução dia a dia apresentada pelo corpo. Para tentar acelerar o seu retorno, ele tem feito trabalho em três turnos todos os dias.

Já Alex Sandro se recupera de uma lesão muscular no quadril e está certamente fora da partida de sexta-feira contra Camarões, assim como seu companheiro. Seu retorno para as oitavas é tratado como possível.

Danilo, por outro lado, conseguiu ir até o Centro de Treinamento, fez bicicleta e também subiu para o gramado para fazer exercícios no gramado. Vestindo tênis, ele não tocou na bola, mas já mostrou mobilidade. A expectativa é que ele faça novos testes até o fim da semana para saber se vai ter condições de jogar nas oitavas, contra adversário ainda a definir.

Tite e sua comissão técnica resolveram divulgar nesta quarta que o time escalado contra Camarões será praticamente todo reserva. Com apenas três dúvidas na arte repassada pela CBF, os escolhidos são esses: Ederson; Daniel Alves (capitão), Bremer, Militão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães (Fred) e Rodrygo (Everton Ribeiro); Martinelli, Antony e Gabriel Jesus (Pedro).