SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A cada vez que a saúde de Pelé volta a ser notícia, como nesta quarta-feira (30), o Santos ativa o seu próprio protocolo. A medida foi adotada pois o clube nunca recebe as notícias antes e sempre fica sabendo 'via imprensa'. Quando isso ocorre, o protocolo é acionado e envolve diversas pessoas do entorno do Rei do Futebol, que está novamente internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para continuar o tratamento contra o câncer inicialmente localizado no cólon.

O Peixe procura primeiramente Joe Fraga, responsável pela imagem de Pelé, mas costuma acionar também os ídolos do clube. O Santos tem contrato com Pepe, Edu, Manoel Maria, Abel, Clodoaldo, Lima e Mengálvio e fala com eles e seus familiares por meio de um grupo de Whatsapp.

O mais próximo de Pelé é Manoel Maria, um dos melhores amigos do Rei. Manoel, inclusive, esteve no aniversário de Pelé no dia 23 de outubro. Ele avisou no grupo de Whatsapp que o maior jogador de todos os tempos estava bem.

Joe Fraga normalmente tranquiliza o Santos e critica a imprensa pelo "sensacionalismo". O empresário costuma falar que, se algo ocorrer, vai avisar. O Peixe, mesmo assim, aciona o agente a cada nova notícia. Quando ele demora a responder, a preocupação aumenta pelos corredores da Vila Belmiro. Isso ocorreu hoje (30), quando Joe não atendeu o telefone nas primeiras tentativas.

Recentemente, o Santos firmou um acordo com o próprio Pelé. O Rei virou "assessor especial da presidência" e passou a ganhar um salário, mesmo que não consiga comparecer no clube. O presidente Andres Rueda fala mais com a esposa Márcia Aoki do que com o ex-jogador.

A "ronda" do Peixe por informações também inclui os filhos de Pelé, principalmente Kelly, Joshua e Edinho. Kelly é a mais atuante e costuma se comunicar com imprensa e fã por meio das redes sociais.

"Meu pai está internado, regulando medicamento. Não estou pulando em um voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando, eu vou no Ano-Novo. Não tem surpresa e nem emergência, agradecemos todo carinho e amor que vocês transmitem", disse Kelly Nascimento nas redes sociais.

"Ele está bem, são só exames mesmo que ele faz no Einstein. Está tudo sobre controle, pelo que sei", tranquilizou o filho Joshua Nascimento, em resposta ao UOL Esporte.

Em boletim médico divulgado nesta quarta, o Albert Einstein afirmou que o "ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável". O hospital informa que o Rei do Futebol "foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação, em uma unidade semi-intensiva ou UTI".