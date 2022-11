SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O combinado era o de que Gerson se reapresentasse, nesta quarta-feira (30), no Olympique de Marseille, porém, isto não aconteceu. Na mira do Flamengo, o volante segue no Brasil e aumentou seu ruído com a direção do clube francês. A informação inicial da ausência do atleta no treino foi dada pelo portal francês "La Provence OM" e confirmada pela reportagem.

Gerson desembarcou no Rio de Janeiro na noite do dia 12 de novembro, horas depois do Flamengo perder para o Avaí por 2 a 1, no Maracanã (RJ), na última rodada do Campeonato Brasileiro. Somente pela sua chegada, percebia-se que o retorno à França era algo improvável, dada a quantidade de grandes malas que passou pelo saguão do aeroporto junto com seus familiares.

O jogador e seu empresário, que é seu pai Marcão, também não esconderam nem dos dirigentes franceses e nem da imprensa que sua vontade era retornar ao Rubro-Negro, onde viveu grande fase e conquistou muitos títulos. No entanto, desde o primeiro momento, o Olympique de Marseille fez jogo duro para vendê-lo.