SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gol da vitória australiana em cima da Dinamarca, que garantiu a equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, sacudiu a Fed Square, local em Melbourne onde os torcedores se reúnem para assistir aos jogos do Mundial.

Milhares de pessoas estiverem reunidas já na madrugada de quinta-feira (1º) no horário local acompanhando o jogo. O gol de Leckie, aos 15 minutos do segundo tempo, fez a torcida explodir.

Imagens nas redes sociais mostram os torcedores reunidos na Fed Square, com muitas bandeiras e sinalizadores

Esta é a segunda vez que a seleção australiana consegue passar para as oitavas de final da Copa do Mundo. A primeira foi em 2006. Também foi a primeira vez que a equipe vence dois jogos consecutivos em Mundiais.