SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Com seu mar azul-turquesa, praias de areia branca e luxuosos hotéis instalados em ilhas paradisíacas, as Maldivas se tornaram, nos últimos anos, um dos destinos de viagem mais desejados do mundo.

E você sabia que um "pedaço" deste arquipélago pode ser encontrado em pleno Qatar?

Em Doha, capital do país da Copa, existe um resort de altíssimo luxo que emula algumas das paisagens das Maldivas.

O local se chama Banana Island Resort Doha by Anantara, fica localizado em uma ilha de 13 hectares e oferece espaçosos bangalôs construídos sobre o mar e conectados por passarelas, marca registrada de estabelecimentos hoteleiros de alto padrão das Maldivas.

A diferença é que, no Qatar, as acomodações estão sobre a água do Golfo Pérsico, perto das extensas paisagens desérticas da Península Arábica.

Os bangalôs do Banana Island Resort Doha by Anantara são para turistas com uma conta bancária muito cheia.

A diária desses espaços passa dos R$ 33 mil. E, ao pagar essa fortuna, o hóspede ganha em troca um ambiente de conforto e exclusividade.

Os bangalôs, que chegam a ter 360 m² e cinco quartos, têm piscina privativa, área de refeições ao ar livre e amplas varandas com vista panorâmica para o mar.

COSTA PRIVATIVA

Além dos bangalôs sobre a água, o resort oferece dezenas de luxuosas acomodações em terra firme (com diárias que começam por volta de R$ 2 mil) e uma infraestrutura e rede de serviços que buscam fazer o hóspede se sentir como um xeque e em um mundo à parte de Doha.

Acessada de barco ou helicóptero, a ilha abriga uma marina para dezenas de embarcações e uma praia privativa com mais de 800 metros de extensão, com espaços para partidas de vôlei, basquete, futebol e até badminton.

E, na faixa de areia, é ainda possível jogar golfe de uma maneira bem original com a chamada "ecobioball", uma bolinha biodegradável feita com comida de peixe e que é golpeada em direção ao mar, para alimentar algumas das espécies que existem ao redor da ilha.

O resort também tem spa, academia de ginástica, cinema com 20 assentos, piscinas, simulador de surfe, jardins, quadra de tênis, pista de boliche, espaço de orações para os hóspedes muçulmanos, campo de golfe com nove buracos e restaurantes.

Um dos espaços gastronômicos, inclusive, chamado Q-One Louge, fica em um deque flutuante sobre a água do Golfo Pérsico ? uma estrutura parecida com a de restaurantes que existem nas Maldivas.

Na ilha, para quem quiser explorar a água do Golfo Pérsico, são organizadas diversas atividades aquáticas, como passeios de caiaque e barco motorizado, sessões de snorkel e mergulho e percursos com banana boat.

Muito frequentando por famílias endinheiradas, o Banana Island Resort Doha by Anantara conta ainda com vários espaços de entretenimento infantil, como piscina com toboáguas e sala de jogos e brinquedos.

E não é preciso ser hóspede para visitar o resort: turistas que estão no Qatar podem pagar um valor menor do que uma diária para curtir, durante parte do dia, a praia e as piscinas do resort.

As pessoas chegam à ilha em uma embarcação que sai do porto de Shyoukh, na costa da cidade de Doha. O trajeto dura entre 25 e 30 minutos.

* Todos os preços de diárias citados na matéria estão sujeitos a alterações.