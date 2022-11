BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo eleito pediu que o Ministério da Infraestrutura paralise o processo de privatização dos aeroportos de Santos Dumont e Galeão, ambos no RJ. Ambos estão inscritos no PND (Plano Nacional de Desestatização) para serem leiloados em conjunto no próximo ano.

Segundo relatos, o pleito deve constar no relatório do grupo de transição, coordenado por Miriam Belchior.

Como resultado, a Secretaria de Aviação Civil do ministério decidiu suspender os estudos da privatização até a chegada do novo governo.

Técnicos envolvidos nos processos afirmam que o Galeão entregará a base de dados do aeroporto nesta semana ?etapa que faltava para que os três times de consultores contratados dessem o pontapé inicial para a elaboração do modelo de concessão. Os estudos, agora, ficarão parados à espera da decisão de Lula.

Consequência do congelamento dos projetos, a Secretaria de Aviação precisou estender o prazo dos contratos de locação e serviços do aeroporto Santos Dumont para que a Infraero ?hoje administradora do local? possa fechar renovar ou fechar novos contratos com restaurantes, locadoras de veículos, entre outras lojas, além de publicidade.

Como estavam inscritos no PND, os contratos tinham prazo de três anos de duração, já prevendo que a concessão ocorreria no próximo ano. Com o pedido do PT, foi preciso prorrogar esses contratos por mais dois anos.