DOHA, QATAR (UOL - FOLHAPRESS) - Uma vitória com final triste. Essa foi a sensação do México após bater a Arábia Saudita por 2 a 1, nesta quarta-feira (30), no estádio Lusail. O resultado foi insuficiente, e ambas as seleções estão eliminadas da Copa do Mundo do Qatar. Os gols mexicanos foram marcados por Henry Martín e Luis Chávez, enquanto Salem Al-Dawsari diminuiu para os sauditas.

O México cai na fase de grupos pela primeira vez desde 1978 -nas últimas sete Copas disputadas, os norte-americanos avançaram ao mata-mata, sendo eliminados apenas nas oitavas de final. A Arábia Saudita, por sua vez, só dependia de si, mas desperdiça a oportunidade de ir ao mata-mata pela segunda vez em sua história -a última foi há 28 anos, em 1994, quando acabou eliminada pela Suécia nas oitavas de final.

O início do segundo tempo do México foi avassalador. Depois de fazer dois "gols-relâmpago", por pouco não saiu o terceiro. Aos 10, Lozano finalizou rasteiro e marcou, mas a arbitragem flagrou impedimento de Henry Martín na jogada. Aos 41, os norte-americanos tiveram mais um gol anulado por impedimento, este marcado por Antuna. Um gol seria suficiente para México avançar ao mata-mata.

No Grupo C, avançaram Argentina e Polônia, nesta ordem, que enfrentam Austrália e França, respectivamente, na primeira fase eliminatória desta Copa.

*

ARÁBIA SAUDITA

Al-Owais; Al-Ghanam (Bahbri), Al-Amri, Al-Tambakti e Al-Bulayhi (Sharahili); Abdulhamid, Al-Hassan (Madu) e Kanno; Salem Al-Dawsari, Al-Brikan e Al-Shehri (Al-Obud). T.: Hervé Renard

MÉXICO

Ochoa; Jorge Sánchez (Kevin Álvarez), Montes, Héctor Moreno e Gallardo; Edson Álvarez (Funes Mori), Luis Chávez e Pineda (Carlos Rodríguez); Vega (Antuna), Henry Martín (Raúl Jiménez) e Lozano. T.: Tata Martino

Estádio: estádio Lusail, no Qatar

Quando: Às 16h desta quarta-feira (30)

Público: 84.985

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e Simon Bennett (Inglaterra)

VAR: Massimiliano Irrati (Itália)

Cartões amarelos: Al-Shehri, Al-Hassan, Al-Tambakti, Madu, Al-Amri (SAU); Edson Álvarez (MÉX)

Gols: Henry Martín (MÉX), aos 2'/2ºT (0-1), Luis Chávez (MÉX), aos 7'/2ºT (0-2)