SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Esta quarta-feira (30) foi vivida com muito mais otimismo na Argentina do que o último sábado, quando Lionel Messi e companhia sofreram para vencer o México.

O risco de eliminação que tanto atormentou os vizinhos no fim de semana hoje era uma leve desconfiança. E ela foi se dissipando ao longo dos 90 minutos de bom futebol apresentado pela seleção azul e branca.

A partida desde a hora do almoço contou com uma "cadeia nacional" das rádios e TVs do país que mostravam os torcedores no Qatar e ao longo do país. Nem a chuva que despencou em Buenos Aires logo quando começou a partida esfriou o ânimo da torcida.

"Por favor, me acalme, que momento", voltou a chorar no ar, ainda durante o hino argentino, o narrador Leonardo Gentili, da Rádio La Red, a mais ouvida do esporte em Buenos Aires.

Ele voltou a se empolgar durante toda a partida como se fosse mais um torcedor, mantendo a característica das rádios argentinas que, mais que transmitir um esporte, "relatam uma paixão".

O pênalti perdido por Messi não teve nenhuma reprovação, apenas elogios ao goleiro polonês. "É o segundo na Copa. Que monstro", comentou Gustavo López, o comentarista.

Na TV, a dupla de sempre no TyC Sports, Rodolfo de Paoli e Ariel Senosain, levou a transmissão com a euforia habitual, e quando o segundo tempo ainda começava, veio o gol de MacAllister, "estourando o pulmão" de De Paoli, que é técnico profissional de futebol e comandou um time da Série A do Campeonato Argentino deste ano (o Barracas Central).

"Viva o futebol! Uma Copa não pode ficar sem a Argentina", exclamava, com o estilo empolgado de sempre.

Pablo Giralt e Enrique Macaya Márquez, locutor e analista na TV Pública, equilibraram a transmissão com a potência da narração e a experiência dos comentários.

Macaya cobre, no Qatar, seu 17º Mundial, e fez uma oportuna lembrança no 2 a 0, de Julián Álvarez: "Que lindo toque de bola argentino. Me fez lembrar o gol de Cambiasso contra Sérvia e Montenegro em 2006".

No fim, quem estava mesmo "surtado" era Gustavo López, o comentarista da La Red, mais famoso em seu posto na Argentina: "Isso é baile! Baile! Não queriam ver a Argentina contra um europeu? Aí está. Um baile em um europeu".

A Argentina agora enfrenta a Austrália pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O jogo vai ser às 16h (de Brasília) de sábado (3), em Al Rayyan.