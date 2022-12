SÃO PAULO, SP, E BARCELONA, ESPANHA (UOL - FOLHAPRESS) - Com a classificação, nesta quarta-feira (30), da Argentina em primeiro lugar do Grupo C, o Brasil pode ter pela frente apenas campeões do mundo no caminho até o sonhado hexacampeonato. Se também terminar na primeira colocação do seu grupo, o G, a seleção brasileira vai ficar no mesmo lado dos argentinos na chave.

Pelo cruzamento, em confirmando o primeiro lugar de seu grupo, o que conseguiria com um simples empate com Camarões, na quinta-feira (2), o Brasil enfrenta o segundo colocado do Grupo H. Como Portugal já venceu dois jogos, tem tudo para ficar em primeiro. A segunda vaga é disputada pelos outros três times da chave: Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Se os uruguaios, duas vezes campeões, vencerem Gana, e a Coreia não vencer Portugal, a vaga será dos sul-americanos.

Se avançar às quartas de final neste cenário, o Brasil enfrenta quem passar do confronto entre o primeiro colocado do Grupo E, de Espanha e Alemanha, e o segundo do Grupo F, de Croácia e Bélgica. Os espanhóis ganharam a Copa em 2010, enquanto os alemães são tetracampeões.

A última rodada do Grupo E será amanhã, e a Espanha é favorita a ficar no primeiro lugar. Tem quatro pontos, contra três de Japão e Costa Rica, e um da Alemanha. Se vencer o Japão, deixa o caminho livre para a Alemanha se classificar vencendo a Costa Rica.

O outro quadrante da semifinal já está definido, composto por equipes dos Grupos de A a D, já definidos. A Holanda, que ficou em primeiro no grupo A, pega os Estados Unidos, enquanto que a Argentina encara a Austrália. Os argentinos venceram a Copa em 1978 e 1986, foram vice em 2014, e têm a última chance de dar a Lionel Messi uma taça.

O outro lado da chave já tem dois ex-campeões garantidos. A Inglaterra pega Senegal e, se passar, enfrenta quem se classificar entre França e Polônia. Um eventual clássico europeu entre ingleses pode definir um dos semifinalistas. Já o outro quadrante terá as demais equipes a avançarem dos grupos que ainda serão definidos, inclusive com Espanha e Alemanha e, possivelmente, Portugal.