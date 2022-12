SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quarta-feira (30) de Copa do Mundo termina com Argentina, Polônia, França e Austrália classificadas para as oitavas de final. Um dos destaques foi a vitória da Tunísia em cima da campeã França, porém, a combinação de resultados no grupo tirou a seleção africana da próxima fase.

Na quinta (1), entram em campo os grupos E e F. As duas partidas de cada grupo acontecem no mesmo horário, às 12h e às 16h.

GRUPO C

ARÁBIA SAUDITA X MÉXICO

México superou a Arábia Saudita por 2 a 1, mas deu adeus à Copa. O primeiro tempo começou movimentado, com a seleção mexicana partindo para o ataque, mas sem qualquer organização. Mesmo com a vitória, o México ficou de fora por causa do saldo de gols, isso porque a Arábia Saudita conseguiu um tento nos acréscimos e ajudou a classificar a Polônia.

ARÁBIA SAUDITA 1X2 MÉXICO

Posse de bola

39,39% x 60,61 %

Chutes a gol

2 x 11

Total de passes

289 x 425

POLÔNIA X ARGENTINA

A Argentina dominou a disputa contra a seleção polonesa e avançou para a próxima fase com placar de 2 a 0. O resultado fez com que a Argentina ficasse com a primeira posição do Grupo C. No sábado (3), às 16h, enfrenta a Austrália.

POLÔNIA 0X2 ARGENTINA

Posse de bola

26,26% x 73,74 %

Chutes a gol

0 x 12

Total de passes

317 x 867

GRUPO D

TUNÍSIA X FRANÇA

Mesmo ganhando de 1 a 0 da França, a Tunísia acabou não se classificando para as oitavas. Esta foi a primeira vitória da Tunísia sobre uma seleção europeia em Mundiais. O lance que valeu e definiu a partida foi protagonizado por Wahbi Khazri, aos 13 minutos do segundo tempo.

TUNÍSIA 1X0 FRANÇA

Posse de bola

34,34% x 65,66%

Chutes a gol

3 x 3

Total de passes

312 x 622

AUSTRÁLIA X DINAMARCA

Um gol de Leckie aos 15 minutos do segundo tempo garantiu a vitória da Austrália por 1 a 0 em cima da Dinamarca. A equipe europeia, que era apontada como uma das favoritas à vaga na chave, ao lado da França, fica pelo caminho.

AUSTRÁLIA 1X0 DINAMARCA

Posse de bola

31,31% x 68,69%

Chutes a gol

4 x 3

Total de passes

304 x 664