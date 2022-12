BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo do Qatar chegará às oitavas de final com cinco de suas maiores estrelas ainda vivas na competição. A classificação foi uma missão de sobrevivência. Com doses variadas de drama, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski estão garantidos na fase de mata-mata do Mundial.

Na noite desta quarta-feira (30), Messi e Lewandowski comemoraram aliviados a vaga nas oitavas de final após um confronto direto, pelo Grupo C, que teve uma última rodada dramática.

A Argentina venceu a Polônia por 2 a 0, chegou a 6 pontos ganhos e garantiu a primeira posição; os poloneses, apesar da derrota, somaram 4 pontos e superaram o México no saldo de gols, ficando com a segunda vaga. Os mexicanos ficaram a um gol da classificação, mas a vitória por 2 a 1 sobre a Arábia Saudita não foi suficiente.

Para Messi, a ida às oitavas de final encerra uma primeira fase de muito sofrimento. Antes mesmo da estreia, ele foi alvo de muitas perguntas sobre o inchaço no tornozelo esquerdo e chegou a perder dois dias de treinos. A campanha na Copa-22 começou com uma derrota diante da Arábia Saudita e, contra a Polônia, no jogo decisivo, diante dos poloneses, o camisa 10 argentino viu uma cobrança de pênalti ser defendida por Wojciech Szczesny, quando o jogo ainda estava 0 a 0.

Na próxima fase, os argentinos enfrentarão a Austrália, que surpreendeu a Dinamarca (1 a 0) para ficar com o segundo lugar do Grupo D. O duelo acontece no sábado (3) às 16h (de Brasília). Já os poloneses terão pela frente a atual campeã França, no domingo (4), às 12h.

A França, aliás, já estava classificada, mas nem por isso o dia foi tranquilo para Kylian Mbappé. O técnico Didier Deschamps levou a campo contra a Tunísia um time irreconhecível, repleto de reservas e improvisações. O astro do PSG assistiu a partida do banco até os 18min do segundo tempo, quando foi a campo, já com o placar de 1 a 0 para os africanos.

Mbappé lutou, correu, mostrou que o tornozelo esquerdo não é um problema, mas não conseguiu evitar a primeira derrota dos franceses para os tunisianos em um torneio oficial. Na véspera, o camisa 10 havia treinado com uma proteção no tornozelo esquerdo, o que gerou preocupação na França; segundo os médicos, o incômodo vinha desde antes do início da Copa do Mundo.

A derrota para os tunisianos foi o ponto baixo de uma campanha até então perfeita dos franceses, que colecionaram vitórias sobre Austrália (4 a 1) e Dinamarca (2 a 1). Com o resultado, restam apenas duas seleções que podem chegar a 100% de aproveitamento: Brasil e Portugal.

Os dois países lusófonos também têm craques que se garantiram nas oitavas de final apesar de um Mundial turbulento. A Copa do Mundo de Neymar começou com 9 faltas sofridas e uma lesão ligamentar no tornozelo direito, na vitória por 2 a 0 contra a Sérvia. O craque brasileiro corre contra o tempo e faz tratamento intensivo para voltar a campo durante a competição: a previsão mais otimista é de um retorno para o duelo de oitavas de final.

Apesar do sofrimento particular de Neymar, a seleção brasileira conquistou as duas vitórias sem jamais ser colocada em risco: é o único time da Copa do Mundo que ainda não sofreu um único chute certo no gol. Alisson tem, após 180 minutos (mais os acréscimos, cada vez maiores), um total de zero defesa.

Também garantido na próxima fase, Cristiano Ronaldo é outro que precisou superar turbulências para chegar às oitavas. Primeiro, as que ele mesmo criou, em uma entrevista às vésperas do torneio, em que criticava o Manchester United e o treinador Erik Ten Hag; depois, quando o clube inglês anunciou seu desligamento.

Passadas duas rodadas, Ronaldo já entrou para a história como o primeiro jogador a fazer gols em 5 Copas, fez um "quase gol" de cabelo e continua no centro das atenções sempre que Portugal está em campo. Mesmo que Bruno Fernandes seja o melhor jogador do time no torneio, com dois gols e duas assistências.

Para completar o mar revolto que parece circundar o camisa 7, ele não participou dos treinos com o restante do elenco nesta quarta-feira (30), a dois dias do duelo com a Coreia do Sul. O departamento médico português diz que, por enquanto, a situação não preocupa.

Messi, Cristiano, Mbappé, Lewandowski e Neymar. Cinco craques, vários dramas dos mais diferentes, e uma única certeza: todos continuam na briga pelo título da Copa do Mundo.

Tags:

Cristiano Ronaldo | Mbappé