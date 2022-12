SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, o ciclo do técnico Gerardo Martino no comando da seleção mexicana chegou ao fim. Ele anunciou que deixa o cargo durante entrevista coletiva.

"Meu contrato acabou quando o árbitro apitou o final da partida. Não há nada mais a fazer", disse o treinador, que assumiu a culpa pelo fracasso no Mundial.

"Eu sou o responsável por esta decepção que tivemos hoje. Assumo fracasso que tivemos neste Mundial", disse o treinador de 60 anos.

Sobre o jogo, Martino disse que a seleção mexicana procurou o gol a todo momento, pois sabia que no critério desempate levava desvantagem na disciplina.

"Fomos buscar o terceiro gol quando vimos que era necessário por causa do resultado da Polônia [contra a Argentina], sabíamos que os cartões amarelos podiam nos deixar fora."

Martino assumiu a seleção mexicana em janeiro de 2019. Teve uma campanha regular nas eliminatórias, mas era bastante criticado pelo desempenho da equipe.