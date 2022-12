SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal jogador da Argentina, Lionel Messi comemorou muito a vitória contra a Polônia por 2 a 0, que deixou a seleção sul-americana na liderança do Grupo C. "Demos um passo importante e cumprimos o primeiro objetivo, que era sair em primeiro [no grupo]", comentou após a partida no Estádio 974, em Doha.

Mas o camisa 10 argentino teve seu momento de grande tensão, quando perdeu um pênalti que ele mesmo sofreu ainda no primeiro tempo, defendido por Szczesny. "Senti muita raiva [Messi usa o termo 'bronca' em espanhol] por ter errado o pênalti, porque um gol ali mudaria a partida. Mas saí fortalecido", afirmou.

Esta não foi a primeira vez que Messi perdeu um pênalti na fase de grupos de um Mundial. Em 2018, o astro também desperdiçou uma cobrança no duelo contra a Islândia logo na estreia, que terminou com empate por 1 a 1.

O jogador elogiou a força do grupo na vitória e não quis fazer prognóstico contra a Austrália, rival das oitavas, apesar do amplo favoritismo. "A partida com a Austrália vai ser complicada. Qualquer um pode ganhar de qualquer um, tudo se iguala. Vamos começar a preparar a partida amanhã da melhor maneira possível, como sempre fazemos", disse.

Argentina e Austrália jogam no primeiro dia das oitavas de final, neste sábado (3), às 16h, no Estádio Ahmad Bin Ali.