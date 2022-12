DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Tite já resolveu uma das três únicas dúvidas da seleção brasileira para a partida contra Camarões, nesta sexta-feira (2), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. No meio-campo, Rodrygo venceu a concorrência com Everton Ribeiro e vai começar jogando no estádio de Lusail.

Será a estreia do atacante do Real Madrid como titular do Brasil depois de nove partidas. Na rodada anterior, contra a Suíça, ele entrou no intervalo e deu passe para o gol de Casemiro na vitória por 1 a 0.

Rodrygo vai jogar no meio-campo, posição que originalmente pertence a Neymar. O camisa 10 da seleção sofreu uma lesão de ligamentos no tornozelo direito e está em tratamento para voltar nas oitavas de final da Copa do Mundo, na segunda-feira (5), contra adversário ainda indefinido. As expectativas na seleção são positivas sobre a volta de Neymar.

Na terceira rodada, os laterais Danilo e Alex Sandro também são desfalques por lesão.

Com a decisão de escalar Rodrygo tomada, a não ser que Tite mude de decisão nas próximas horas, a seleção mantém duas dúvidas para a partida contra Camarões: Bruno Guimarães ou Fred e Gabriel Jesus ou Pedro. No meio-campo, Bruno Guimarães sai em vantagem porque Fred está pendurado com um cartão amarelo e corre risco de suspensão na próxima fase. Já no ataque, Gabriel Jesus larga na frente por ter entrado nos dois jogos anteriores, enquanto Pedro ainda não foi acionado.

Assim, a provável escalação da seleção é a seguinte: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Bruno Guimarães; Antony, Rodrygo e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus.

A seleção faz um último treino na tarde desta quinta-feira antes de enfrentar Camarões no sábado, às 16h (de Brasília).