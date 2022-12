MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O papel de Daniel Alves transcende as quatro linhas, na visão do técnico Tite. O lateral direito será titular e capitão na partida desta sexta-feira (2), contra Camarões, às 16h. Aos 39 anos, ele se torna o jogador mais velho a vestir a camisa da seleção brasileira em Copas do Mundo, recorde que pertencia ao zagueiro Thiago Silva até a partida contra a Suíça, e admite que será o melhor na 'missão' que precisar desempenhar.

"A gente não pode achar que vai agradar a todos. Vi uma entrevista do Scarpa em que ele diz: "Pessoas que estavam no meu aniversário e torceram contra". Não temos a pretensão de ser unanimidade. A gente representa alguns e não representa outros. Mas a gente representa com orgulho, amor, paixão. E o Dani faz isso, eu respeito muito ele chegar onde chegou. Ele é muito mais que só jogar futebol, ele transcende o futebol", disse Tite.

Daniel também reconhece que o seu papel pode ser executado tanto em campo quanto fora dele. Sua convocação foi criticada por torcedores e ele admitiu que sente o incômodo, mas não é afetado por ele.

"Se tiver que tocar pandeiro eu vou ser o melhor pandeirista que você verá. A minha missão é também ser importante, independente se estou jogando mais ou menos. Sei o meu momento, sei o que entrego e sei que outros jogadores podem estar num melhor momento para executar o que for pedido. Eu sei o que posso entregar e, por isso, estou aqui", analisou.

Sobre as críticas, ele também disse entendê-las.

"Historicamente, na seleção, alguém sempre teve que pagar a conta. Se eu estivesse no Barcelona, dificilmente esse debate aconteceria. Eles erraram [por criticar], porque foram colocar na conta de quem mais tem argumentos para pagar. Me incomoda, mas não me afeta. Não sou masoquista, não quero que as pessoas falem de mim sem ao menos saber da minha dedicação. É fácil para elas fazerem isso, por isso é fácil para eu aceitar ou não... Prefiro ir por outro caminho, que é entregar meu melhor", complementou.

O Brasil enfrenta Camarões já de olho no adversário das oitavas de final, que será definido nas partidas de 12h. No momento, o grupo do oponente é liderado por Portugal, seguido por Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Somente a seleção europeia está classificada antecipadamente, enquanto as outras três mantém chances.

Para além da partida, a seleção brasileira aguarda as recuperações de Neymar, Alex Sandro e Danilo.

