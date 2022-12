MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A festa da classificação da Argentina às oitavas de final da Copa do Mundo foi tamanha que nem a casa de Diego Maradona passou batida. Antiga residência do mítico camisa 10 foi utilizada para receber torcedores e em um grande churrasco. As imagens da comemoração ganharam as redes sociais.

A casa, que fica em Villa Devoto, um bairro de Buenos Aires, foi comprada por um grupo de amigos porque estava ameaçada de ser demolida. Maradona deu a casa para seus pais na década de 1980.

Segundo a mídia argentina, para o jogo contra a Polônia, os novos donos prepararam um grande churrasco, com cerca de 80 kg de carne de variados cortes. Também houve muita bebida, além de um telão e cadeiras para que as pessoas assistissem ao jogo.

O ritmo pulsante da partida se misturava à festa da casa, cheia de futebol, música e cânticos alusivos a Maradona. Alguns se alegraram, outros choraram, mas todos viveram o simbolismo de Maradona e da seleção argentina. A maioria sequer acreditava que podiam entrar ali.

O Clarín, jornal argentino, diz que as pessoas perguntavam se realmente era para entrarem, recebiam a resposta positiva e o local começava a beber.

A vitória da Argentina personificou um momento de grande expectativa para o país, já que deve ser a despedida de Lionel Messi de Copas do Mundo, além do aniversário da morte de Maradona, em 25 de novembro, a quem todas as homenagens são feitas. Um abraço entre os maiores, celebrado em campo e fora dele.