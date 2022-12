SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo do empresário Giuliano Bertolucci, considerado o mais influente da atualidade, agente de vários jogadores da seleção brasileira que disputa a Copa do Mundo no Qatar, assinou, na noite desta quarta-feira (30), uma parceria com a Ferroviária, de Araraquara, adquirindo 92% de ações que eram de Saul Klein e seu braço esportivo, a MS Sports. Os valores não foram divulgados. Procurada, a diretoria da Ferroviária não se manifestou.

Segundo interlocutores o negócio vai ser tocado pelo filho mais novo do mega empresário, Filippo Bertolucci, o 'Pipo', e por Júlio Taram, braço direito de Giuliano Bertolucci. Outros investidores devem entrar no negócio que contempla desde as categorias de base até o profissional.

De uma tacada só, Bertolucci aterrissa em Araraquara com um time praticamente pronto e forte para enfrentar o difícil Campeonato Paulista, que começa em 15 de janeiro.

Da Chapecoense chegam o goleiro Saulo e o meio-campista Renê Junior. As laterais vão ser ocupadas por Bernardo, que estava emprestado para a Ponte Preta e Sánchez, lateral esquerdo que veio do Vitória da Bahia. A defesa vem com um nome de peso: Léo Santos, do Corinthians, já acertou as bases com a Locomotiva e terá como companheiro de zaga, Augusto, que veio do Londrina. No meio, além de Renê Junior, Álvaro do Brusque e Gabriel Bispo que estava no futebol da Finlândia, já treinam em Araraquara. O ataque vai ser reforçado com João Veras, do Portimonense de Portugal, Matheus Lucas, que estava no Londrina e Ítalo, em negociação muito avançada com o Red Bull Bragantino.

A Ferroviária está no grupo C do Campeonato Paulista junto com Corinthians, Ituano e São Bento de Sorocaba. O time estreia no dia 15 contra o Água Santa, em Diadema.