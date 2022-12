DOHA, QATAR (UOL - FOLHAPRESS) - Atual vice-campeã do mundo, a Croácia continua na briga na Copa do Qatar. A geração de ouro da Bélgica, não. Em um dos jogos mais nervosos do Mundial até aqui, especialmente na segunda etapa, o time liderado por Modric viu, nesta quinta-feira (1º), Lukaku perder grandes chances de gol e conseguiu segurar o empate de 0 a 0 para avançar para as oitavas de final com a segunda colocação do Grupo F.

Os belgas chegaram para a partida em meio a rumores de clima ruim nos vestiários, incluindo uma briga entre os jogadores De Bruyne, Hazard e Vertonghen ?história essa negada pelo técnico Roberto Martínez, que a classificou como fake news. Em campo, não faltou vontade e até grandes chances de gol, especialmente com Lukaku, que entrou no intervalo, mas a derrota inesperada para Marrocos acabou sendo decisiva para a eliminação precoce.

A seleção belga não era eliminada na fase de grupos de uma Copa do Mundo desde 1998, quando ficou atrás de Holanda e México em sua chave. Ausente das Copas de 2006 e 2010, a Bélgica viu sua geração de ouro alcançar as quartas em 2014 e as semis em 2018, sendo inclusive carrasco da seleção de Tite nas quartas de final. A expectativa era de mais uma boa campanha no Qatar, mas a promissora geração liderada por De Bruyne, Hazard e Lukaku decepcionou.

BÉLGICA

Courtois; Alderweireld, Dendoncker (Tielemans) e Vertonghen; Meunier (Eden Hazard), Witsel, De Bruyne e Castagne; Trossard (Thorgan Hazard), Carrasco (Doku) e Mertens (Lukaku). T.: Roberto Martínez

CROÁCIA

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; Kramaric (Pasalic), Perisic e Livaja (Petkovic). T.: Zlatko Dalic

Estádio: Ahmed Bil Ali, em Al Rayyan (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta quinta-feira (1º)

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

VAR: Marco Fritz (Alemanha)

Cartões amarelos: Dendoncker (Bélgica)