SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O amor por Pelé fez com que o pintor Marcolino Olímpio de Oliveira, 62, saísse do bairro da Vila das Belezas, zona sul da capital paulista, na manhã desta quinta-feira (1º), só para realizar o sonho de reencontrar o ídolo. Ele percorreu uma distância de mais de 11 km, de ônibus, mas também teve de andar a pé, para chegar ao hospital Albert Einstein.

Trajado com a camisa branca do Santos, número 10 às costas, ele queria fazer uma visita para o Rei do Futebol. Trouxe com ele um livro sobre a história centenária do clube da Baixada Santista, mas foi impedido de passar pela recepção do hospital.

"Tinha esperança, mas infelizmente não pode. Vim aqui para ver se eu conseguia ver o Pelé, mostrar para ele alguma coisa. Mas não me deixaram. Falaram que ele estava fazendo exames. Só quem tem autorização são os parentes e os médicos. Enquanto ele estiver aqui, eu venho", prometeu Marcolino à reportagem.

Marcolino foi embora frustrado por não ter conseguido reencontrar Pelé. À reportagem, ele contou que teve um breve bate-papo com o Rei nos anos 1970.

"Trabalhava em uma padaria, fazendo e entregando pães. Entrava 22h, saía às 5h para entregar para os prédios. Um dia, saindo da padaria, na avenida 9 de julho, encontrei com ele e dei um grito. Foi um encontro bom, nos abraçamos, ele me deu até o autógrafo, pena que eu perdi", recordou.

Frequentador dos estádios para ver o Santos, Marcolino disse que esteve na final do Campeonato Brasileiro de 2002, quando o time de Diego e Robinho foi campeão.

"Sou santista até no signo, que é peixes. Sempre fui fã do Pelé. Nasci santista. Coleciono camisas, copos, tudo. Santos é Santos, não existe outro. Quero que ele fique bem de saúde. Que ele saia daqui mil!", desejou o Marcolino, antes de desaparecer pelas ruas de São Paulo, em direção ao ponto de ônibus, em busca de uma parede para pintar e esquecer por um tempo que seu maior ídolo está internado.

No único boletim médico divulgado até agora, na tarde de quarta-feira, o Einstein afirmou que Pelé "está estável, em pleno controle das funções vitais". O motivo da internação foi a reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon identificado em setembro de 2021.