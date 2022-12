SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Recuperando-se da grave lesão multiligamentar que sofreu no joelho direito em junho, Bruno Henrique tem utilizado o tempo livre para promover lives onde joga games de ação. Enquanto disputava uma partida do jogo "Counter-Strike", o atacante foi questionado sobre a saída do técnico Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo. Inicialmente, o jogador tentou se esquivar da pergunta, mas em seguida, deu a entender que não gostou que o treinador não permanecerá para a próxima temporada.

"Mano, não quero falar de futebol, não. Com todo o respeito a vocês", disse, complementando:

"Bagulho aí é fera, mano. O treinador não vai ficar. Vou falar o que? Gosto do cara, conheço o cara, joguei com ele em outro clube [no Santos]. Vou falar o que? O que eu acho? Ué...".

Dorival Júnior foi comunicado pelo Flamengo de que estava fora dos planos, na semana passada, em uma situação polêmica, já que, paralelamente, a diretoria rubro-negra negociava a contratação do técnico português Vítor Pereira, do Corinthians.

Surpreso com a decisão da diretoria, Dorival gravou um vídeo, publicado em suas redes sociais, onde se despediu dos jogadores, funcionários e da torcida do Fla. O elenco, aliás, também foi pego de surpresa com a notícia, já que o técnico era muito querido e todos desejam sua renovação de contrato.

Com a decisão tomada, o Flamengo acelerou as tratativas com Vítor Pereira e já tem um acordo verbal, restando pequenos detalhes para o anúncio oficial.

Bruno Henrique encontrou nos games e nas transmissões ao vivo uma espécie de refúgio durante o período de recuperação no Flamengo. O camisa 27 criou um canal na Twitch e, além de estar próximo de uma antiga paixão, também consegue interagir com os torcedores.

Seus games preferidos são "Counter-Strike" e "Call of Duty", jogando on-line e off-line com os irmãos e alguns amigos já há bastante tempo. Com a Twitch - serviço de streaming de vídeo ao vivo - , passou a acompanhar ainda mais de perto os jogadores destas plataformas e até fez amizade com alguns virtualmente, praticando com eles em horários fora da agenda do elenco rubro-negro.

O jogador até foi procurado para um uso comercial do canal, mas recusou as investidas. Dentre os pontos analisados, é justamente ver a iniciativa como um divertimento, sem obrigações de publicações temporais ou coisas do tipo.

Bruno vê o canal como uma forma de passar o tempo e também de interagir enquanto não pisa novamente no campo. Além disso, aproveita este momento para arejar um pouco a cabeça durante o período de recuperação, que significa também um desgaste físico e mental.

Enquanto seus companheiros desfrutam das férias em viagens, Bruno Henrique tem ido com frequência ao Ninho do Urubu acelerar o processo de recuperação.