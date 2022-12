SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Afinal, quem foi o autor do primeiro gol de Portugal contra o Uruguai, na Copa do Qatar, Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes? O técnico da seleção, Fernando Santos, quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o assunto.

Durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (1º), antes do jogo da última rodada da fase de grupos, contra a seleção da Coreia do Sul, o comandante português deu uma opinião bem-humorada sobre o lance polêmico.

"Não me leve a mal, mas a melhor resposta que poderia dar é que se o gol fosse atribuído ao André Silva, ficaria satisfeito do mesmo jeito", disse Fernando Santos, que revelou ter feito essa brincadeira em off com o atacante André Silva, que sequer entrou em campo contra o Uruguai.

Apesar da brincadeira, o técnico rebateu alguns jornalistas, que perguntaram sobre um possível pedido de Cristiano Ronaldo ou da comissão técnica para a Fifa, com o intuito de alterar o autor do gol. Segundo o El Chiringuito, a Federação Portuguesa teria entrado em contato com a entidade para reavaliar o lance.

"Eu pedi? Eu? Não conheço ninguém na Fifa, como poderia pedir a alguém? Nem eu, nem ninguém da seleção pediu nada", explicou,

No fim das contas, a Fifa deu o gol para Bruno Fernandes, e a Adidas, fornecedora oficial da Copa, consultou o chip interno da bola da partida, e informou que CR7 não teve contato com a mesma. O assunto repercutiu bastante nas redes sociais.