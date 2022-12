SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação da Bélgica na fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar foi encarada como uma grande decepção pela imprensa europeia. Os principais jornais belgas centraram suas críticas nos gols perdidos pelo atacante Romero Lukaku. Também adotaram o discurso do fim de uma geração.

O jornal La Libre disse que Lukaku "esqueceu de marcar", o que complicou o plano de jogo da equipe.

"[O técnico] Roberto Martínez tentou guardar os seus melhores cartuchos para o segundo tempo. Um plano que poderia ter funcionado se Romelu Lukaku não tivesse perdido três grandes chances", escreveu o jornal.

O Le Soir adotou um tom mais conformista, analisando que a equipe belga fez um bom jogo diante dos croatas, mas faltou o gol.

A Gazet van Antwerpen também destacou os gols perdidos da equipe belga, principalmente a bola na trave no chute de Lukaku, no segundo tempo.

O jornal também define a eliminação como o fim da atual geração belga. "Infelizmente, nós, belgas, também nos tornamos sonhadores. Sonhamos no Qatar com uma última proeza da geração de ouro. Em vão."

A eliminação também repercutiu em outros países. Na Gazzetta, da Itália, "Lukaku perde dois gols clamorosos e a Bélgica está fora do Mundial".

Na Espanha, o Marca também sacramentou o fim de uma era na Bélgica. "Croácia enterra a geração de ouro". O mesmo tom foi adotado pelo inglês The Sun.

Para o Guardian, também da Inglaterra, "Lukaku poderia ter deixado o campo com a bola, mas seu hat-trick de erros condenaram a Bélgica a uma eliminação precoce".