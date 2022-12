SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Internado no Hospital Albert Einstein, onde trata um câncer desde setembro do ano passado, Pelé foi diagnosticado com uma broncopneumonia, segundo informações da ESPN.

Em transmissão ao vivo no Albert Einstein, o site UOL Esporte atualizou o estado de saúde do Rei do futebol. "Segundo a apuração dos companheiros da ESPN o Rei do futebol está tratando uma broncopneumonia, que é uma inflamação nos brônquios e alvéolos pulmonares", explicou o repórter Thiago Braga.

"A família mantém a versão que ele está em tratamento de rotina, e o único boletim médico que o Hospital divulgou afirma que o Rei Pelé está com sinais vitais em ordem e quadro clínico estável, mas não há previsão de um novo boletim. Nem a informação que a ESPN soltou o Hospital confirmou ou negou", completou Braga.

