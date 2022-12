SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pequenas surpresas e zebras galopantes sempre fizeram parte da história das Copas. Mas o dia 1º de dezembro de 2022 é histórico. Fora o fato de que dificilmente teremos um Mundial em dezembro novamente, a data marcou a eliminação de dois gigantes ainda na fase de grupos: Alemanha e Bélgica.

Do lado cheio do copo, o dia será celebrado como o da classificação da seleção de Marrocos em primeiro lugar em um grupo que tinha a vice-campeã de 2018 (Croácia) e a terceira colocada (Bélgica). Já o Japão superou Espanha (ficou com a segunda vaga) e a Alemanha.

E quase a coisa ficou pior. Por três minutos, a Costa Rica ficou à frente da Alemanha, resultado que colocaria a seleção da Concacaf no lugar da Espanha. Parecia um metaverso da loucura, versão Copa do Mundo.

Tetracampeã do mundo, a Alemanha estava no Grupo E, com a forte seleção espanhola e os desacreditados Japão e Costa Rica. A lógica dizia que os europeus tinham amplo favoritismo e disputariam entre si o primeiro lugar.

Logo na primeira rodada, a Espanha emplacou uma impiedosa goleada de 7 a 0 na Costa Rica. Já a Alemanha saiu na frente contra o Japão, e tudo parecia bem, até uma inesperada virada no segundo tempo, deixando os germânicos ameaçados no grupo.

Na segunda rodada, os japoneses fizeram o que parecia mais difícil, perderam de 1 a 0 para a Costa Rica. No duelo entre os europeus, empate por 1 a 1 em um bom jogo. Tudo indicava para um dia de tranquilas vitórias dos europeus, mas os dois jogos foram dramáticos. A Alemanha levou sustos, tomou a virada, mas, no fim, conseguiu fazer sua parte e venceu a Costa Rica por 4 a 2.

No entanto, os japoneses fizeram de novo. Assim como na estreia contra os alemães, foram amplamente dominados no primeiro tempo, tomaram o gol, mas mostraram perseverança para virar o jogo e repetir o 2 a 1. Com as duas vitórias, a seleção asiática fecha o grupo com 6 pontos, deixando a Espanha com 4 pontos, mesma pontuação da eliminada Espanha.