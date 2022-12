SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quinta-feira (1º) de Copa do Mundo foi surpreendente com Alemanha e Bélgica eliminadas e com as zebras Marrocos e o Japão nas primeiras posições dos grupos

Na sexta-feira (2), entram em campo os grupos G e H. As duas partidas de cada grupo acontecem no mesmo horário, às 12h e às 16h.

GRUPO E

COSTA RICA X ALEMANHA

A Costa Rica brigou, mas não conseguiu segurar a vantagem sob a Alemanha por muito tempo. Com o placar final de 4 a 2 e um jogo cheio de reviravoltas, os alemães foram eliminados por causa do resultado entre Japão e Espanha. Esta é a segunda vez seguida que a equipe cai na fase de grupos.

COSTA RICA 2X4 ALEMANHA

Posse de bola

32,00% x 68,00%

Chutes a gol

5 x 11

Total de passes

338 x 712

JAPÃO X ESPANHA

Partida decisiva para eliminação da Alemanha, o Japão superou a Espanha por 2 a 1. Agora, o Japão vai enfrentar a seleção da Croácia nas oitavas de final. A equipe japonesa aproveitou o raro momento com a posse de bola no primeiro tempo. No segundo, foram para o tudo ou nada e conseguiram uma incrível virada.

JAPÃO 2X1 ESPANHA

Posse de bola

17,17% x 82,83 %

Chutes a gol

3 x 5

Total de passes

228 x 1.058

GRUPO F

CANADÁ X MARROCOS

Marrocos conseguiu uma classificação histórica às oitavas de final. A vitória por 2 a 1 contra o Canadá nasceu nos 45 minutos iniciais, com gols de Ziyech e En-Nesiry, enquanto o segundo tempo foi de um grande esmero defensivo para garantir o resultado.

CANADÁ 1X2 MARROCOS

Posse de bola

58,59% x 41,41 %

Chutes a gol

0 x 2

Total de passes

524 x 373

CROÁCIA X BÉLGICA

A Bélgica, semifinalista em 2018, se despediu do torneio do Qatar nesta quinta com um empate em 0 a 0 com a Croácia, pelo Grupo F. Os croatas, finalistas há quatro anos, avançaram na segunda posição.

CROÁCIA 0X0 BÉLGICA

Posse de bola

48,48% x 51,52%

Chutes a gol

4 x 3

Total de passes

554 x 593

QUAIS SÃO OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA (2)?

12h - Coreia do Sul x Portugal

12h - Gana x Uruguai

16h - Camarões x Brasil

16h - Sérvia x Suíça