SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico da Espanha, Luis Enrique descartou que a seleção tenha relaxado para ir para o chaveamento da Copa do Mundo 2022 que evita o confronto com a Croácia, nas oitavas, e um possível duelo com o Brasil nas quartas. Ele afirmou que o time entrou em pânico por cinco minutos e por isso perdeu para o Japão na última rodada do Grupo E.

"Com isso [chaveamento] eu não estou feliz. Com nada. Eu nunca comemorei derrotas. Então, não tenho nada que comemorar. Nós estamos classificados sim, mas gostaríamos de ter sido em primeiro, independentemente do chaveamento. Até porque os chaveamentos vão mudando. Você pensa que vai passar uma seleção e não passa. Repito, não tenho nada a celebrar", afirmou o treinador Luis Enrique.

Em seguida, ele disse que a seleção espanhola entrou em pânico e poderia até ter levado mais gols do Japão.

"Não aconteceu nada além do que todos nós vimos, cinco minutos de total falta de controle, de pânico. Eles fizeram dois gols e, se precisassem fazer mais dois, teriam marcado com certeza", disse.

"O Japão está merecidamente no topo do grupo porque venceu a Alemanha e a Espanha. Isso realmente me aborrece porque eu gostaria de terminar na liderança do grupo, ganhando a partida", acrescentou.

Com a vitória, os japoneses foram a seis pontos e avançaram às oitavas de final. Já a Espanha, com o vexame desta quinta, ficou em segundo, com quatro, superando a Alemanha apenas no saldo de gols (6 a 1).

Agora, a seleção europeia enfrentará Marrocos nas oitavas de final da Copa. A partida acontece na próxima terça (6), às 12h (de Brasília).